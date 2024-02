Was geschah am 12. Februar?

Namenstag

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa/DPA

Benedikt, Gregor, Ludan

Historische Daten

2009 – Bund und Länder verständigen sich auf die bis dahin umfassendste Schuldenbegrenzung. Im Mai beschließt der Bundestag die Grundgesetzänderung zur Schuldenbremse, im Juni stimmt der Bundesrat zu.

1999 – US-Präsident Bill Clinton bleibt im Amt: Der Senat spricht ihn von den Vorwürfen des Meineids und der Behinderung der Justiz in der Affäre um die ehemalige Praktikantin im Weißen Haus, Monica Lewinsky, frei.

1994 – Im Osloer Nationalmuseum wird der Diebstahl des Gemäldes «Der Schrei» von Edvard Munch entdeckt. Drei Monate später kann die Polizei das Bild unversehrt sicherstellen.

1979 – In Genf beginnt die erste «Welt-Klima-Konferenz». Im Mittelpunkt steht die Beeinflussung des Klimas durch die menschliche Zivilisation.

1924 – In New York wird George Gershwins «Rhapsody in Blue», ein Klavierkonzert mit Jazzorchester, uraufgeführt. Die «Rhapsody in Blue» ist ein Versuch, die gegensätzlichen Musikstile Jazz und Klassik zu verbinden.

Geburtstage

1949 – Barbara Honigmann (75), deutsche Schriftstellerin und Malerin, «Eine Liebe aus Nichts», Kleist-Preis (2000), Solothurner Literaturpreis (2004)

1949 – Sari Nusseibeh (75), palästinensischer Philosoph, Politiker und Autor («Es war einmal ein Land. Ein Leben in Palästina.»)

1944 – Ortwin Runde (80), deutscher Politiker (SPD), Erster Bürgermeister von Hamburg 1997-2001

1884 – Max Beckmann, deutscher Maler und Grafiker (Zyklen «Der Jahrmarkt», «Berliner Reise», «Gesichter»), gest. 1950

Todestage

1999 – Heinz Schubert, deutscher Schauspieler («Ekel Alfred» in der TV-Serie «Ein Herz und eine Seele»), geb. 1925