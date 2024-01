Was geschah am 1. Februar?

Namenstag

Brigitte, Severus, Sigibert



Historische Daten

2019 – Die USA steigen aus dem Abrüstungsabkommen INF von 1987 aus. Tags darauf kündigt auch Russland den Vertrag über den Verzicht auf nukleare Mittelstreckenwaffen. Beide Seiten werfen sich vor, die Abmachung zu verletzen.

2004 – In der Halbzeitpause des Super Bowl in Houston (Texas) reißt Popstar Justin Timberlake seiner Duett-Partnerin Janet Jackson ein Stück vom Lederbustier ab und entblößt eine Brust der Sängerin. Der Vorfall geht als Nipplegate in die TV-Geschichte ein. Die Halbzeit-Shows werden fortan mit einigen Sekunden Zeitverzögerung ausgestrahlt.

1979 – Der iranische Schiitenführer Ajatollah Chomeini kehrt nach 15 Jahren Exil aus Paris in den Iran zurück und verkündet die Errichtung einer islamischen Republik. Das Schah-Regime ist am Ende.

1974 – Beim Brand des 25-stöckigen Bürohauses Edificio Joelma in Sao Paulo (Brasilien) kommen 188 Menschen ums Leben.

1899 – Die Fabrikantengattin Lina Hähnle gründet in Stuttgart den Bund für Vogelschutz, später umbenannt in Naturschutzbund Deutschland (Nabu).



Geburtstage

1994 – Harry Styles (30), britischer Sänger («As It Was», Album «Harry's House»)

1954 – Marijke Amado (70), niederländische Moderatorin (Kinder-Sendung «Mini Playback Show»)

1925 – Alfred Grosser (99), französischer Politologe und Historiker («Wie anders sind die Deutschen?»), Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 1975

1874 – Hugo von Hofmannsthal, österreichischer Schriftsteller, Dramatiker und Lyriker, gest. 1929

Todestage

1944 – Piet Mondrian, niederländischer Maler, gehört zu den bedeutendsten Vertretern der niederländischen Kunstströmung «De Stijl», geb. 1872