Ein Löschhubschrauber wirft inmitten dichter Rauchschwaden Wasser auf einen Flächenbrand in Dione bei Athen. Ein großer Flächenbrand hat am Montag ein Dutzend Vororte der griechischen Hauptstadt Athen erreicht. Tausende von Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Das Feuer, das am Sonntag in der Nähe der Stadt Marathon, etwa 40 km nordöstlich von Athen, ausgebrochen war, hat sich inzwischen über 30 km ausgebreitet. (zu dpa: «Vorsichtiger Optimismus bei Bränden in Griechenland») Foto: Marios Lolos/DPA