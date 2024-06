Wolmirstedt

Sachsen-Anhalt

Viele offene Fragen nach Angriff in Wolmirstedt

Von dpa

i Polizisten haben bei einem Einsatz in Wolmirstedt nördlich von Magdeburg am vergangenen Freitagabend einen Mann erschossen. Dieser hat vorher die Beamten angegriffen. Er starb den Angaben zufolge noch vor Ort. Foto: Thomas Schulz/dpa

Ein 27-Jähriger attackiert mehrere Menschen in Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt. Ein Mensch stirbt, drei weitere werden auf einer privaten EM-Party verletzt. Am Sonntagnachmittag will die Polizei mehr Details bekanntgeben.