Feuerwehr steht auf der Autobahn A1 zwischen dem Kamener Kreuz und Dortmund/Unna in der Nähe eines Gefahrguttransporters, aus dem Gas ausströmt. Wegen des undichten Lkw-Tanks bleibt die Autobahn noch länger in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Die Dauer der Sperrung sei nach Angaben der Feuerwehr noch unklar. (zu dpa: «Vielbefahrene A1 ist am Kreuz Kamen in NRW gesperrt») Foto: Alex Talash/DPA