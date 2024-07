Der Anwalt Akhmed Yakoob spricht vor der Polizeistation von Rochdale zu den Medien, nachdem ein Polizeibeamte wegen seines Vorgehens am Flughafen Manchester suspendiert wurde. Aufnahmen zeigen den Polizisten, der auf einen am Boden liegenden Mann eintritt. (zu dpa: «Video von Flughafen: Debatte über Polizeigewalt in England») Foto: James Speakman/DPA