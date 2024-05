Thessaloniki

Griechenland

Verunglückte Übung: Löschflugzeug lässt Wasser über Hotel ab

Von dpa

i ARCHIV - Ein Löschflugzeug im Einsatz. In Griechenland hat nun bei Übungsflügen ein Pilot seine tonnenschwere Wasserladung über einem Hotel abgelassen. (Symbolbild) Foto: Alessandro Tocco/LaPresse via AP/dpa

Sie sonnten sich, planschten, saßen auf Balkonen und an der Poolbar, als ein tonnenschwerer Schwall Wasser auf sie niederging: Die Gäste in einem Hotel in Griechenland kamen glimpflich davon.