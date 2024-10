Rettungskräfte suchen nach Überschwemmungen und Erdrutschen im Dorf Donja Jablanica in Bosnien nach Vermissten. (zu dpa: «Vermisste nach Überschwemmungen in Bosnien-Herzegowina»)

Rettungskräfte suchen nach Überschwemmungen und Erdrutschen im Dorf Donja Jablanica in Bosnien nach Vermissten. Foto: Armin Durgut/DPA

Mostar (dpa). In Bosnien-Herzegowina suchen die Katastrophenschützer weiter nach möglichen Todesopfern der Überschwemmungen der vergangenen zwei Tage. Am schwersten betroffen ist das Bergdorf Jablanica, etwa 30 Kilometer nördlich der Stadt Mostar. Dort hatten heftiger Regen und Sturm dazu geführt, dass viel schweres Geröll Häuser unter sich begrub. Die Felsbrocken kamen mutmaßlich von einem oberhalb gelegenen Steinbruch.

Unterdessen korrigierten die Behörden die Gesamtzahl der Todesopfer von ursprünglich 18 auf 16 nach unten. Einige Fälle seien irrtümlich mehrfach registriert worden, sagte Nermin Niksic, Regierungschef der Föderation Bosnien und Herzegowina (FBiH), eine der zwei Entitäten des Gesamtstaats Bosnien-Herzegowina, im staatlichen Fernsehen BHRT.

Ein beschädigtes Auto ist zu sehen, nachdem das Dorf Donja Jablanica überschwemmt wurde. Foto: Armin Durgut/DPA

Allein in Jablanica starben demnach 12 Menschen an den Folgen von Hochwasser, einer Schlammlawine und Steinschlags. Vier weitere Menschen kamen an anderen überschwemmten Orten in der Umgebung ums Leben.

Ein beschädigtes Auto ist zu sehen, nachdem das Dorf Donja Jablanica überschwemmt wurde. (zu dpa: «Vermisste nach Überschwemmungen in Bosnien-Herzegowina») Foto: Armin Durgut/DPA

Nun untersucht auch die Polizei, inwieweit der technische Zustand des Steinbruchs das Ausmaß des Unglücks in Jablanica mit verursacht hat. «Man braucht keinen speziellen Ermittler, um zu sehen, dass sie in dieser Siedlung Opfer des Einsturzes des gesamten Hügels waren», sagte Niksic dazu.

Die Hauptverbindungsstraße zwischen Sarajevo und Mostar ist von einem Erdrutsch in Donja Jablanica verschüttet worden. Foto: Armin Durgut/DPA

Landstraßen in der Überschwemmungsregion waren zeitweise unpassierbar. Das Wasser spülte die Erde unter Eisenbahnschienen weg. In mehreren Orten brachten Katastrophenschützer Menschen mit Booten in Sicherheit.

Mitglieder des Bergrettungsdienstes und des Zivilschutzes führen Such- und Rettungsaktionen in dem von einem Erdrutsch zerstörten Gebiet in Donja Jablanica durch. (zu dpa: «Vermisste nach Überschwemmungen in Bosnien-Herzegowina») Foto: Armin Durgut/DPA