Vermisste Dreijährige in Kölner Wohnung aufgefunden

Am Freitagabend wurde ein Mädchen nach einem Spaziergang mit seiner Tante im Bürgerpark in Köln-Kalk vermisst. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Nun gibt es eine gute Nachricht.

ARCHIV - In Köln-Kalk wird ein drei Jahre altes Mädchen vermisst (Symbolbild).

ARCHIV - In Köln-Kalk wird ein drei Jahre altes Mädchen vermisst (Symbolbild). Foto: Lino Mirgeler/dpa

Köln (dpa). Eine am Freitagabend verschwundene Dreijährige ist am Morgen wieder aufgetaucht. Das Mädchen befinde sich in der Obhut der Polizei und sei dem Augenschein nach wohlauf, sagte ein Behördensprecher.

Das Mädchen soll sich nach Polizeiangaben in einer Wohnung aufgehalten haben. Polizisten hätten das Mädchen dort aufgefunden, hieß es. Wie das Mädchen nach seinem Verschwinden dorthin gelangt sei, werde nun ermittelt, sagte ein Polizeisprecher. Das Kind sei nicht allein in der Wohnung gewesen. Angaben zu weiteren Personen machte der Sprecher zunächst nicht. «Ob sich Straftaten zum Nachteil des Mädchens ereignet haben, müssen die Ermittlungen zeigen.»

Die Polizei vernehme nun Zeugen und untersuche die Wohnung, die sich in der Nähe des Parks im Stadtteil Kalk befinde, in dem die Dreijährige am Vortag verschwunden war.

Das Kind war nach Polizeiangaben am Freitagabend mit seiner Tante unterwegs. Dort habe die Frau ihre Nichte aus den Augen verloren. Die Polizei suchte anschließend mit einem Großaufgebot nach der Dreijährigen.