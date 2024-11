Oklahoma City

Wirbelstürme

Verletzte und Verwüstung nach Tornados in Oklahoma

Von dpa

i Die Schäden eines Tornados sind entlang des Pinewood Drive in Oklahoma City zu sehen. (zu dpa: «Verletzte und Verwüstung nach Tornados in Oklahoma») Foto: Bryan Terry/DPA

Nach Lauffeuern in den vergangenen Tagen hat sich in Oklahoma das nächste Unglück ereignet. In der Nacht zogen Wirbelstürme durch den US-Bundesstaat, die teilweise schwere Schäden hinterließen.