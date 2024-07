Ein Außenthermometer zeigt vor dem blauen Himmel und der Sonne eine Temperatur von nahezu 40 Grad Celsius an. Bei extremer Hitze mit starken Winden brennen in Bulgarien Dutzende Dorfhäuser aus. (zu dpa: «Verheerende Brände in Bulgarien») Foto: Frank Rumpenhorst/DPA