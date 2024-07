Die Sexualtherapeutin Ruth Westheimer lächelt am Rande der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels in der Paulskirche. Die in Deutschland geborene Sex-Therapeutin Ruth Westheimer (95) ist neue Anti-Einsamkeits-Botschafterin des US-Bundesstaats New York. (Wiederholung mit verändertem Bildausschnitt) (zu dpa: «US-Sex-Therapeutin Ruth Westheimer ist tot») Foto: Arne Dedert/DPA