Dr. Anthony Fauci, Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases, spricht während eines Pressebriefings im Weißen Haus. Der international bekannte US-Immunologe Anthony Fauci hat sich mit dem West-Nil-Virus infiziert. (zu dpa: «US-Immunologe Fauci an West-Nil-Fieber erkrankt») Foto: Patrick Semansky/DPA