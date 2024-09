Ein Kran liegt umgestürzt auf einer Baustelle an der Bleilochtalsperre. An der Bleilochtalsperre in Thüringen ist ein Baukran nahe Bad Lobenstein (Saale-Orla-Kreis) von einer Brücke gestürzt. Wie es dazu kam und wie viele Verletzte es gibt, ist noch nicht bekannt. (zu dpa: «Unglück auf Brücken-Baustelle: Kran stürzt um, ein Toter») Foto: Bodo Schackow/DPA