Hamburg

Ferienbilanz

Umfrage: Die meisten Urlauber kommen gut erholt zurück

Von dpa

i Bilderbuchschön: der Tegernsee und seine Egerner Bucht. (zu dpa: «Umfrage: Die meisten Urlauber kommen gut erholt zurück») Foto: Georg Weindl/DPA

Was will man im Urlaub? Aktivität, Spaß und vor allem Erholung. Letzteres scheint in diesem Jahr besser geklappt zu haben als 2023. Aber es gibt eine Differenz zwischen Männern und Frauen.