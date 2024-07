Ein Auto fährt wie durch eine Winterlandschaft mitten im Sommer. Erst zog eine Superzelle in die Richtung, die sich dann zur Gewitterfront entwickelte. Diese brachte einen Downburst mit sich und Hagelmassen vielen auf die Landschaft. Die etwa ein bis zwei Zentimeter großen Körner lagen auf Straßen und Wegen teilweise bis zu 30 Zentimeter hoch. Selbst Räumfahrzeuge und Schneeschaufeln kamen zum Einsatz, um die weißen Massen zur Seite zu schieben. Der zusätzlich gefallene Starkregen sorgte zum Teil für Überflutungen, weil das Wasser nicht mehr ablaufen konnte. (zu dpa: «Überflutungen und Hagelmassen in Teilen Bayerns»)

Ein Auto fährt wie durch eine Winterlandschaft mitten im Sommer. Erst zog eine Superzelle in die Richtung, die sich dann zur Gewitterfront entwickelte. Diese brachte einen Downburst mit sich und Hagelmassen vielen auf die Landschaft. Die etwa ein bis zwei Zentimeter großen Körner lagen auf Straßen und Wegen teilweise bis zu 30 Zentimeter hoch. Selbst Räumfahrzeuge und Schneeschaufeln kamen zum Einsatz, um die weißen Massen zur Seite zu schieben. Der zusätzlich gefallene Starkregen sorgte zum Teil für Überflutungen, weil das Wasser nicht mehr ablaufen konnte. (zu dpa: «Überflutungen und Hagelmassen in Teilen Bayerns») Foto: Hutter/DPA

Anzeige

Kempten (dpa). Ein Unwetter hat in Teilen von Oberbayern und Schwaben für vollgelaufene Keller, überflutete Straßen und Verkehrsbehinderungen wegen umgefallener Bäume gesorgt. Wie ein Polizeisprecher in Kempten sagte, waren die Straßen teilweise weiß vor Hagelkörnern. Zwischen 18 Uhr und Mitternacht am Freitag wurden der Polizei etwa 320 unwetterbedingte Einsätze gemeldet, wie der Sprecher sagte. Der Schwerpunkt lag demnach in den Bereichen Ost- und Oberallgäu sowie dem Westen des Landkreises Lindau. Die Nachfolgeeinsätze wie das Abpumpen der Keller zogen sich noch bis in die Nacht hinein.

Zwischen 19 Uhr und Mitternacht habe es am Freitag im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd etwa 230 Einsatzlagen aufgrund des Unwetters gegeben, sagte ein Sprecher in Rosenheim. Schwerere Einsätze waren demnach aber nicht dabei. Auch hier habe es hauptsächlich vollgelaufene Keller und Bäume gegeben, die auf Straßen und teilweise auch auf Gleise gefallen seien. Verletzte wurde keine gemeldet.