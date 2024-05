Trümmerteil von eingestürzter Brücke in Baltimore gesprengt

Anzeige

Washington/Baltimore (dpa) – Knapp sieben Wochen nach dem Einsturz einer großen Autobahnbrücke in der US-Stadt Baltimore haben Experten verbliebene Trümmerteile kontrolliert gesprengt. Ende März hatte das Containerschiff «Dali» einen Stützpfeiler der Francis Scott Key Bridge gerammt und die mehr als 2,5 Kilometer lange, vierspurige Autobahnbrücke so zum Einsturz gebracht. Die Aufräumarbeiten laufen schon länger. Ein Teil der gewaltigen Brückenkonstruktion war bei dem Unglück jedoch auf das Schiff gekracht und hatte dessen Abtransport daher unmöglich gemacht. Dieser Brückenteil wurde nun mit Sprengladungen in die Luft gejagt, um das darunter liegende Schiff freizulegen.

Die havarierte «Dali» liegt weiterhin an der Unfallstelle, soll jedoch aus dem Weg geschafft werden, damit sich der Schiffsverkehr wieder normalisieren kann. Noch läuft auch die Untersuchung zur Unfallursache. Die 21-köpfige aus Indien und Sri Lanka stammende Crew der «Dali» befindet sich deshalb immer noch an Bord des Schiffes.

Durch das Unglück waren sechs Männer ums Leben gekommen. Bei den Opfern handelte es sich um Bauarbeiter lateinamerikanischer Herkunft, die zum Unfallzeitpunkt Reparaturen auf der Brücke durchführten. Im Laufe der vergangenen Wochen hatten Bergungsteams die Leichen der Vermissten nach und nach gefunden.

Die Schiffsbesatzung hatte an jenem Tag vor dem Zusammenprall mit dem Brückenpfeiler noch einen Notruf abgesetzt, was vermutlich Leben rettete – denn Beamte an Land stoppten daraufhin den Verkehr und verhinderten so, dass weitere Autos auf die Brücke gelangten.