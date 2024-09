Die Fenster eines hochgelegenen historischen Hauses sind mit Brettern vernagelt, während sich die Bewohner auf die Ankunft des Tropensturms «Francine», der sich zu einem Hurrikan entwickeln soll, an der Küste von Louisiana vorbereiten. (zu dpa: «Tropensturm «Francine» zieht auf die Südküste der USA zu»)

Die Fenster eines hochgelegenen historischen Hauses sind mit Brettern vernagelt, während sich die Bewohner auf die Ankunft des Tropensturms «Francine», der sich zu einem Hurrikan entwickeln soll, an der Küste von Louisiana vorbereiten. (zu dpa: «Tropensturm «Francine» zieht auf die Südküste der USA zu») Foto: Chris Granger/DPA

Baton Rouge (dpa). An der Küste des US-Bundesstaates Louisiana bereiten sich die Menschen auf den Tropensturm «Francine» vor. In sieben Ortschaften wurde die Bevölkerung aufgefordert, die Häuser zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen, wie die örtlichen Behörden mitteilten.

Um Gebäude zu schützen, vernagelten Bewohner die Fenster mit Brettern. Andere füllten Sandsäcke, um Häuser und Straßen gegen die erwarteten Wassermassen abzusichern.

Eine Flagge wird von einem Mast abgenommen, während sich die Anwohner auf die Ankunft des Tropensturms «Francine», der sich zu einem Hurrikan entwickeln soll, an der Küste von Louisiana vorbereiten. (zu dpa: «Tropensturm «Francine» zieht auf die Südküste der USA zu») Foto: Chris Granger/DPA

Das Hurrikanzentrum (NHC) in Miami warnte, «Francine» könne am Mittwoch als Hurrikan der Kategorie 2 mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 175 Kilometern pro Stunde auf Land treffen. Lebensgefährliche Sturmfluten seien möglich. Unwetterwarnungen gab es auch für den benachbarten Bundesstaat Texas sowie für den Nordosten Mexikos.

Einwohner von St. Bernard Parish füllen Sandsäcke auf dem alten Kmart/Sears-Parkplatz und bereiten sich auf die Ankunft des Tropensturms «Francine», der sich zu einem Hurrikan entwickeln soll, an der Küste von Louisiana vor. (zu dpa: «Tropensturm «Francine» zieht auf die Südküste der USA zu») Foto: David Grunfeld/DPA

Tropische Wirbelstürme entstehen über warmem Ozeanwasser. Die zunehmende Erderwärmung erhöht laut Experten die Wahrscheinlichkeit starker Stürme.