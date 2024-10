In Bayern stößt ein Wagen mit zwei Insassen gegen einen Baum – mit fatalen Folgen. Die Polizei interessiert besonders, was in den Minuten zuvor passierte.

Blick auf die Unfallstelle in der Nacht auf Sonntag. Nach dem Unfall mit einem Toten und einem Schwerverletzten bei Petersdorf (Landkreis Aichach-Friedberg) ermittelt die Polizei nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und der Gefährdung des Straßenverkehrs. - Usage only in Germany (zu dpa: «Toter nach Unfall in Bayern: Illegales Rennen vermutet»)

Blick auf die Unfallstelle in der Nacht auf Sonntag. Nach dem Unfall mit einem Toten und einem Schwerverletzten bei Petersdorf (Landkreis Aichach-Friedberg) ermittelt die Polizei nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und der Gefährdung des Straßenverkehrs. - Usage only in Germany (zu dpa: «Toter nach Unfall in Bayern: Illegales Rennen vermutet») Foto: Friedrich/DPA

Petersdorf (dpa). Bei einem Unfall in Bayern ist ein 23-jähriger Beifahrer gestorben und der ebenfalls junge Fahrer schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und der Gefährdung des Straßenverkehrs.

Der 19 Jahre alte Fahrer hatte ersten Erkenntnissen zufolge ebenso wie ein in gleicher Richtung fahrender Gleichaltriger kurz zuvor in der Nähe ein anderes Fahrzeug mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholt, wie die Polizei mitteilte. Dann habe er offenbar aufgrund des hohen Tempos in einer langgezogenen Kurve in Petersdorf in Schwaben die Kontrolle über sein Auto verloren und sei mit einem Baum kollidiert.

Dabei fing der Wagen Feuer. Der 23 Jahre alte Beifahrer wurde im Wagen eingeklemmt und starb noch im Auto. Der 19-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der gleichaltrige Fahrer des zweiten mutmaßlich an dem Rennen beteiligten Wagens war laut Polizei an die Unfallstelle zurückgekehrt. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen.