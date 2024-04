Washington/Holdenville/Omaha

Unwetter

Tote und schwere Schäden nach Tornados in den USA

Von dpa

i dpatopbilder - In dem US-Bundesstaat Nebraska haben gleich mehrere Tornados schwere Schäden angerichtet. Foto: Nikos Frazier/Omaha World-Herald/AP/dpa

Gleich mehrere Dutzend Tornados sorgen in Teilen der USA für Verwüstung. In Oklahoma sterben zwei Menschen. Dort und in anderen Bundesstaaten sind viele Häuser nach den Stürmen unbewohnbar.