Tote bei Waldbränden in Chile

Valparaíso (dpa) – Bei schweren Waldbränden in Chile sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Man gehe derzeit von etwa zehn Toten aus, es handle sich aber noch um vorläufige Informationen, berichteten chilenische Medien am Freitag (Ortszeit) unter Berufung auf die örtlichen Behörden in der Region Valparaíso. Zunächst war von zehn Vermissten die Rede gewesen. Den Berichten zufolge sind Tausende Hektar Wald sowie Dutzende Häuser in der Landesmitte von den Flammen zerstört worden. Präsident Gabriel Boric teilte in der Nacht zum Samstag im Kurznachrichtendienst X, ehemals Twitter mit, er habe wegen der Katastrophe den Ausnahmezustand in den betroffenen Gebieten erklärt, um alle nötigen Ressourcen mobilisieren zu können. Eine Sitzung des Ausschusses für Katastrophenschutz sollte noch in der Nacht stattfinden.

