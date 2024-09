Ein neues Casino ist in Ton Pheung zu sehen. In der Region in Laos am Goldenen Dreieck direkt an der Grenze zu Thailand und Myanmar entstehen überall zumeist von China finanzierte Glücksspiel-Komplexe. Die thailändische Regierung treibt Pläne voran, Glücksspiel in dem südostasiatischen Land zu legalisieren. Damit will sich das Land als führender Tourismus-Hotspot in der Region etablieren und zusätzliche Staatseinnahmen generieren. (zu dpa: «Thailand will Glücksspiel legalisieren – bald Mega-Casinos?»)

Foto: Carola Frentzen/DPA