Freiwillige Helfer und Retter ziehen an einem Seil, um Trümmer während der Such- und Rettungsmaßnahmen für vermisste Bewohner zu bewegen, nachdem ein durch den Tropensturm Yagi, lokal Enteng genannt, verursachter Erdrutsch ihr Dorf in San Luis, Antipolo City, Provinz Rizal, Philippinen, getroffen hat. (zu dpa: «Taifun «Yagi» fegt über das Südchinesische Meer»)

Foto: Aaron Favila/DPA