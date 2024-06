Süddeutschland ächzt unter dem Hochwasser

Anzeige

Reichertshofen/Schorndorf (dpa) – Ein Auto, wie Spielzeug auf einen Stadtbrunnen gespült. Braune Fluten, die sich in einem gewaltigen Schwall auf eine Bundesstraße ergießen, als eine Lärmschutzmauer dem Druck des Wassers nicht mehr standhält und birst. Menschen, die mit Biertischen versuchen, ihre Häuser vor den Fluten zu schützen.

Die Bilder, die das Hochwasser in weiten Teilen Süddeutschlands hinterlässt, sind dramatisch. Die Folgen auch. Wo sich das Wasser zurückzieht, werden nicht nur die massiven Schäden und Massen an Schlamm sichtbar. Am Montag bergen die Einsatzkräfte drei Tote in Kellern in Bayern und Baden-Württemberg.

dpatopbilder – Bundeskanzler Olaf Scholz (1. Reihe, v.r.), Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, Ministerpräsident Markus Söder und Bundesinnenministerin Nancy Faeser stehen hinter einer Absperrung aus gefüllten Sandsäcken bei einer Ortsbesichtigung in Reichertshofen. Foto: Sven Hoppe/dpa

Die Lage in den Überflutungsgebieten ist immer noch dynamisch: Viele kleine Gemeinden sind betroffen, Tausende Helfer weiter im Einsatz. Dämme in Bayern drohen zu brechen, das Hochwasser könnte sich nun stärker in den Osten des Freistaats verlagern. In Baden-Württemberg machen die Behörden derweil vielerorts vorsichtig Hoffnung und heben Warnungen auf.

Die Zahl der Opfer steigt

Bundeskanzler Olaf Scholz und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (l) im oberbayerischen Reichertshofen. Foto: Sven Hoppe/dpa

Doch es bleibt das Entsetzen über die Toten in den Flutgebieten: Eine Frau wird am Morgen leblos im Keller eines Hauses im oberbayerischen Schrobenhausen gefunden – eine vermisste 43-Jährige, nach der seit Sonntag gesucht worden war. Die Leichen eines Mannes und einer Frau werden im besonders vom Hochwasser betroffenen Rems-Murr-Kreis in Baden-Württemberg entdeckt – ebenfalls in einem Keller, der zuvor überflutet gewesen war. Die genauen Umstände ihres Todes sind noch unklar. Schon am Wochenende kam ein Feuerwehrmann im Fluteinsatz um, in Schwaben wird zudem ein weiterer Feuerwehrmann vermisst.

Feuerwehrleute fahren in Reichertshofen über einr überflutete Straße. Foto: Sven Hoppe/dpa

Noch sind die beiden Toten in Baden-Württemberg nicht bekannt, als Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Vormittag in Süddeutschland eintrifft, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Der Kanzler hat schon traurige Flut-Routine. «Das ist in diesem Jahr das vierte Mal, dass ich in ein konkretes Einsatzgebiet gehe und mir anschaue, was dort ist», sagt Scholz vor der Einsatzzentrale der Feuerwehr im oberbayerischen Reichertshofen.

Die Katastrophen häufen sich

Auf einer Straße in Miedelsbach stehen Fahrzeuge, die durch ein Hochwasser weggespült wurden. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

In Gummistiefeln hat er sich zuvor zeigen lassen, wie das kleine Flüsschen Paar die Marktgemeinde am Vortag zum Teil überschwemmt hat. Ganze Straßenzüge wurden hier vom Wasser überspült – so wie in vielen anderen Landesteilen Bayerns und Baden-Württembergs. Der Dauerregen vom Wochenende hat Zigtausenden Menschen eine neue Flutkatastrophe beschert. Tatsächlich, sagt Scholz, nehme die Zahl der Katastrophen zu. «Wir werden also die Aufgabe, den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten, nicht vernachlässigen dürfen», betont er. «Auch das ist eine Mahnung, die aus diesem Ereignis und dieser Katastrophe mitgenommen werden muss.»

dpatopbilder – Auf einer Straße in Rudersberg liegt ein durch ein Hochwasser umgestürtztes Auto auf dem Dach. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Während hier in Reichertshofen schon Pumpen und Generatoren rattern, um vollgelaufene Keller leer zu Pumpen, kämpfen Menschen andernorts noch immer gegen die Fluten. Fotos zeigen Anwohner der Stadt Burgau östlich von Ulm, die die Zugänge zu ihren Anwesen notdürftig verbarrikadiert haben – etwa mit Sandsäcken und Biertischen. Im benachbarten Günzburg berichtet ein Anwohner der «Tagesschau», er sei bereits seit 5.00 Uhr auf den Beinen. «Keller und Wohnzimmer – alles unter Wasser», sagt er. Eine ältere Frau, in deren Haus schon Helfer beim Aufräumen sind, sagt in dem Bericht weinend: «Das ist mein Haus!»

Es gibt leichte Hoffnungsschimmer

Auf einem Brunnen in Rudersberg steht ein durch ein Hochwasser weggespültes Auto. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

In Baden-Württemberg scheint sich die Lage etwas zu entspannen. Zuletzt hatte vor allem die Region um Stuttgart und weiter östlich im Fokus der Einsatzkräfte gestanden. In Rudersberg im Rems-Murr-Kreis nordöstlich der Landeshauptstadt haben Wassermassen Autos mit sich gerissen, mehrere landen an Bahngleisen, eines auf einem Brunnen in der Innenstadt, wie auf Bildern vom Montag zu sehen ist.

Ein Wäscheständer in einem überfluteten Garten in Reichertshofen. Foto: Sven Hoppe/dpa

Auf verschlammten Straßen liegt aus Häusern weggespülter Hausrat, ein Turnschuh, Puzzleteile. Auf einer Brücke hat sich massenhaft angespülter Unrat gesammelt. In Miedelsbach, einem Stadtteil von Schorndorf, nur wenige Kilometer entfernt, haben Wassermassen in der Nacht Autos übereinander gestapelt. Immerhin gibt es in der Region am Montag Zeichen der Entspannung, Warnungen werden zurückgenommen. Der Innenminister des Landes, Thomas Strobl, nennt die Lage «angespannt statisch».

Ein Bagger holt Bruchholz aus dem Fluss Schussen. Foto: Felix Kästle/dpa

In Bayern wiederum richten sich bange Blicke nun vor allem auf die Donau. «Wir sehen, dass das Hochwasser jetzt wandert», sagt Söder, der mit Scholz auf Hochwasser-Visite ist. Die Stadt Regensburg ruft bereits heute den Katastrophenfall aus. Wie schlimm es wirklich wird, wird sich zeigen. Es heiße nun: «Hoffen, dass wir die nächsten Tage gut überstehen», sagt Söder. «Wir bleiben in Hab-Acht-Stellung.»

Landkreis Rosenheim ruft Katastrophenfall aus

Ein Anwohner der Mindel versucht sein Hau vor dem Hochwasser zu schützen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Landkreis Rosenheim hat angesichts des Dauerregens den Katastrophenfall ausgerufen. «Die Maßnahme ermöglicht uns die Anforderung überörtlicher Kräfte sowie eine schnellere und effizientere Koordinierung der Einsatzkräfte, um der zu erwartenden Lage gerecht werden zu können», sagte Landrat Otto Lederer (CSU). Die Pegelstände der Bäche und Flüsse im Landkreis seien im Verlauf des Nachmittags weiter gestiegen. Einsatzkräfte von Feuerwehr und THW seien mit einem Großaufgebot unterwegs.

Teile von Leinzell sind überflutet, nachdem der Fluss Lein über die Ufer getreten war. Foto: Jason Tschepljakow/dpa

In der Gemeinde Rohrdorf wurde am Abend die Evakuierung von Häusern in einer Wohnstraße vorbereitet. Rund 60 Menschen seien betroffen. Vollgelaufene Keller und Unterführungen würden insbesondere aus Bad Feilnbach und Raubling gemeldet, hieß es. Bad Feilnbach sei mit dem Auto nur noch schwer zu erreichen. In Thansau konzentrierten sich die Einsatzkräfte auf ein Altenheim, in das Wasser einzudringen drohte.

Die Behörde appellierte an die Bürgerinnen und Bürger, vom Hochwasser bedrohte Gebiete zu meiden und sich in Gewässernähe nicht in Kellern und Tiefgaragen aufzuhalten.

In der Stadt Rosenheim galt die Situation am Abend als «diffus», teilte ein Sprecher mit. «Momentan lässt sich noch schwer abschätzen, wie sich die Hochwasserlage weiterentwickelt», sagte Oberbürgermeister Andreas März (CSU). Die Experten vom Wasserwirtschaftsamt gingen davon aus, dass an der Mangfall Hochwassermeldestufe drei, vielleicht sogar vier, erreicht werden könne, so der Rathaus-Chef. «Unser Hochwasserschutz ist aber für beide Fälle gerüstet.»