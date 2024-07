Naomi Pomeroy sitzt am Sonntag, den 30. Juni 2024, in Portland, Oregon, im Inneren des Cornet Custard. Pomeroy, eine preisgekrönte Köchin, die dazu beigetragen hat, Portland als kulinarisches Reiseziel bekannt zu machen, ist nach Angaben der Behörden bei einem Unfall mit einem Schlauchboot im Willamette River ertrunken. Sie war 49 Jahre alt. Pomeroy ertrank am Samstag, den 13. Juli 2024, in der Nähe von Corvallis, nachdem sich die Gruppe, mit der sie im Schlauchboot unterwegs war, an einem freiliegenden Baumstumpf im Wasser verfangen hatte, so das Benton County Sheriff's Office. (zu dpa: «Star-Köchin Naomi Pomeroy in den USA gestorben») Foto: Vickie Connor/DPA