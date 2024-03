Berlin

Soziales

Spendenbereitschaft nur leicht zurückgegangen

Von dpa

i ARCHIV - Das Spendenvolumen von Privatleuten in Deutschland ist 2023 nur geringfügig zurückgegangen. Foto: Patrick Pleul/dpa

Die Menschen in Deutschland spendeten im vergangenen Jahr fast so viel wie 2022, als der Krieg in der Ukraine ausbrach. Einem Experten zufolge ist der nur leichte Rückgang «erstaunlich».