Das Wetter bleibt nahezu unverändert in der kommenden Woche. Mancherorts sind frühlingshafte Temperaturen möglich.

Die Sonne geht am Morgen über der Hunte am Achterdiek auf, während leichter Nebel über den Fluss zieht. (zu dpa: «Sonne, Wolken, Nebel - Stabiles Herbstwetter zum Wochenstart») Foto: Hauke-Christian Dittrich/DPA

Offenbach (dpa). Mit Sonne, Wolken, Nebel und teils frühlingshaften Temperaturen bleibt das Herbstwetter auch zum Wochenstart stabil. «Zu Wochenbeginn geht das alte Spiel weiter», heißt es beim Deutschen Wetterdienst in Offenbach. Auch in den kommenden Tagen werde sich am Wettergeschehen nur wenig ändern.

Im Norden und Osten wird es den Meteorologen zufolge am Montag stark bewölkt bis bedeckt sein und es fällt Sprühregen. In den Flussniederungen im Süden und Südwesten gebe es mitunter zähen Nebel, nach dessen Auflösung örtlich aber viel Sonnenschein. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 und 14 Grad, bei Sonne örtlich auch bei frühlingshaften 17 Grad.

Der Dienstag beginne im Norden und Nordosten trüb, dann könne aber auch die Sonne durchkommen. In den Niederungen im Süden und Südwesten gibt es teils erneut beständigen Nebel. Die Höchsttemperaturen liegen bei 10 bis 16 Grad, im Dauernebel darunter.

Mit Wolken, Nebel und Sonne ändert sich auch am Mittwoch nicht viel. Im Westen und Nordwesten sei es anfangs wolkig bis stark bewölkt, es bleibe jedoch trocken. Sonst gebe es nach teils nur zögerlicher Nebelauflösung viel Sonnenschein. In den Niederungen der Südhälfte könne es bei ganztägigem Hochnebel auch Sprühregen geben. Die Temperaturen liegen zwischen 9 und 15 Grad, im Nebel darunter. «Und auch in der zweiten Wochenhälfte setzt sich nach derzeitigem Stand das ruhige, aber auch häufig graue Novemberwetter fort.»