«Sky Team» zum «Spiel des Jahres» gekürt

Ein Favorit war vor der Wahl zum Spiel des Jahres nicht auszumachen – nun steht der Sieger fest. Auch zwei weitere Brettspiele dürfen sich in ihren Kategorien über einen Preis freuen.

Anzeige

Berlin (dpa). «Sky Team» ist «Spiel des Jahres 2024». Eine Kritiker-Jury zeichnete das kooperative Zwei-Spieler-Spiel von dem Autoren Luc Rémond am Abend in Berlin aus.

In «Sky Team» geht es darum, gemeinsam ein Flugzeug zu landen. Dafür setzen die beiden Spielenden ihre Würfel ein, um die Geschwindigkeit anzupassen oder das Fahrwerk auszufahren. Sie dürfen während den entscheidenden Phasen des Spiels allerdings nicht miteinander sprechen. Um die zahlreichen Anforderungen an eine erfolgreiche Landung zu meistern, braucht es also ein eingespieltes Team.

Im Rennen um den renommierten Titel setzte sich der Sieger vom Kosmos-Verlag gegen die ebenfalls nominierten Spiele «Auf den Wegen von Darwin» von Grégory Grard und Matthieu Verdier und «Captain Flip» von Paolo Mori und Remo Conzadori durch.

Der Verein «Spiel des Jahres» vergibt den Preis seit 45 Jahren. Insgesamt fast 500 Neuheiten zog die Jury dieses Jahr in Betracht.

Ebenfalls ausgezeichnet wurde «e-Mission» von Matt Leacock und Matteo Menapace als «Kennerspiel des Jahres 2024», das erfahrenere Spielerinnen und Spieler ansprechen soll. Den Preis «Kinderspiel des Jahres 2024» erhielt «Die magischen Schlüssel» von Arno Steinwender und Markus Slawitschek.