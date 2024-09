Das von Forest And Bird zur Verfügung gestellte undatierte Foto zeigt einen Gelbaugenpinguin (Megadyptes antipodes) auf der neuseeländischen. Einer der seltensten Pinguine der Welt ist in Neuseeland zum Vogel des Jahres gekürt worden: Der Gelbaugenpinguin, in seiner Heimat Hoiho genannt, habe bei dem jährlichen Wettbewerb Dutzende illustre Konkurrenten aus dem Feld geschlagen, teilte die Naturschutzorganisation Forest and Bird mit. Der Vogel gilt als stark gefährdet. (zu dpa: «Seltener Pinguin: Hoiho ist Neuseelands Vogel des Jahres») Foto: Hayden Parsons/DPA