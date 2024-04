Sehr warmes Wetter in Deutschland – bis zu 31 Grad möglich

In den kommenden Tagen erwarten die Meteorologen für April weiterhin deutlich zu warmes Wetter. Insbesondere in der Südhälfte Deutschlands gibt es sommerliche Temperaturen.

Offenbach (dpa). In den kommenden Tagen bleibt das Wetter in Deutschland für Anfang April deutlich zu warm. Am Sonntag liegen die Höchstwerte im Südosten bei 25 bis 29 Grad, im Süden könnten sie lokal sogar 31 Grad erreichen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Norden bleibt es bei 18 bis 24 Grad etwas milder.

Im Nordwesten Deutschlands soll es wechselnd bis stark bewölkt werden, in der Südosthälfte wird es meist sonnig. Erneut könnte Saharastaub für trübere Bedingungen sorgen – vor allem in der Südhälfte Deutschlands, wie eine DWD-Meteorologin sagte. Im Nordwesten könne etwas Regen fallen, der sich zum Abend bis ins nördliche Rheinland-Pfalz, nach Ostniedersachsen und Westmecklenburg ausbreitet.

In vielen Teilen Deutschlands soll es auch am Montag bei maximal 24 bis 29 Grad warm bleiben. In der Nordwesthälfte erwartet der DWD höchstens 15 bis 23 Grad. Dort werde es wolkig und gebietsweise etwas regnerisch, ansonsten aber häufig heiter.

Am Dienstag wird es im Westen stark bewölkt bis bedeckt mit schauerartigem Regen und einzelnen Gewittern. Im Osten soll es anfangs sonnig oder heiter werden, später ziehen mehr Wolken und teils starke Schauer und Gewitter auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 Grad an der Nordsee und 27 Grad an Salzach, Inn und Neiße.