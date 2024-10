Dieses Satellitenbild der National Oceanic and Atmospheric Administration, aufgenommen um 6:40pm ET am Sonntag, 20. Oktober 2024, zeigt Hurrikan Oscar. Das Zentrum des Hurrikans «Oscar» ist in Kuba auf Land getroffen, wo ein Großteil der Menschen seit mehr als 50 Stunden keinen Strom hat. Der Wirbelsturm erreichte den Karibikstaat nach Angaben des US-Hurrikanzentrums NHC am frühen Abend (Ortszeit) als Hurrikan der schwächsten Kategorie 1 von 5 an der östlichen Nordküste. (zu dpa: «Sechs Tote nach Sturm auf Kuba - Vierte Nacht ohne Strom») Foto: NOAA via AP/DPA