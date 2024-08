Das undatierte am 22. August 2024 zur Verfügung gestelltes Bild zeigt die Eselspinguine Sphen (l) und Magic bei der Pflege eines Eies im Sea Life Sydney Aquarium in Sydney. Der schwule Eselspinguin Sphen ist mit 11 Jahren in Sydney gestorben. Er und sein Partner Magic waren sechs Jahre lang ein Paar und haben zwei Küken adoptiert. (zu dpa: «Schwuler Pinguin in Sydney gestorben») Foto: SEA LIFE SYDNEY AQUARIUM/DPA