Schwerer Unfall in Berlin – Nach Mutter stirbt auch Kind

Schwerer Verkehrsunfall am Samstagvormittag in Berlin: Ein Auto fährt in der Nähe des Potsdamer Platzes in eine Frau mit Kinderwagen. Nach der Mutter ist nun auch ihr Kind gestorben.

Berlin (dpa). Nach dem schweren Unfall in Berlin-Mitte ist nun auch das vier Jahre alte Kind im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit. Zuvor war bereits die Mutter nach dem Unfall in der Leipziger Straße am Samstagmittag gestorben. Der RBB berichtete über den Tod des Kindes.

Die 41 Jahre alte Frau und ihr Kind, beide Touristen aus Belgien, waren nach dem Unfall in der Nähe des Potsdamer Platzes mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Dort starb die Mutter kurze Zeit später. Ihr Kind wurde am Samstagnachmittag laut Polizei notoperiert. Der Lebensgefährte und die Schwester der Frau seien mit einem Schock ins Krankenhaus gekommen, hieß es von der Polizei am Samstag. Alle vier seien als Touristen in Berlin gewesen.

Auto fuhr wohl zu schnell

Der 83-jähriger Autofahrer, der die Frau und das Kind erfasst hatte, ist nach Zeugenaussagen mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Das teilte die Berliner Polizei mit.

Unfallzeugen zufolge habe der 83-Jährige die Leipziger Straße Richtung Potsdamer Platz mit überhöhtem Tempo befahren. Als er sich den Angaben zufolge wegen der Verkehrssituation wartenden Fahrzeugen näherte, soll er nach ersten Erkenntnissen der Polizei den rechten Radfahrstreifen genutzt haben, um an dem Stau vorbeizufahren. Zeitgleich hätten eine 41-jährige Fußgängerin und ihr vierjähriger Sohn die Fahrbahn überqueren wollen. Die beiden seien von dem Wagen frontal erfasst worden.

Anschließend sei der Unfallfahrer auf ein weiteres Fahrzeug geprallt, das wiederum auf einen an der roten Ampel wartenden Wagen auffuhr. Eine Alkoholkontrolle ergab laut Polizei einen Wert von 0,0 Promille. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern noch an.