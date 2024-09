Trümmer liegen in der Nähe eines ausgebrannten Marktes in der Präfektur Ishikawa in Zentraljapan, nachdem während eines starken Erdbebens am 01.01.2024 ein Feuer ausgebrochen war. (zu dpa: «Schwere Regenfälle suchen Japans Erdbebengebiet heim») Foto: kyodo/DPA