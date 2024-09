Ein kleiner Sumatra-Elefant und zwei ältere Tiere stehen am 29.08.2017 in einem Naturschutzgebiet in West Java (Indonesien). Der Sumatra-Elefant ist eine Unterart des Asiatischen Elefanten. Weitere Unterarten sind der Indische Elefant, der Srilankische Elefant und der Borneo-Elefant. Sumatra-Elefanten sind heutzutage extrem selten und nur auf Sumatra zu finden. Ihr Lebensraum ist jedoch bedroht, da immer mehr Wälder abgeholzt werden. Foto\ Afriadi Hikmal/ZUMA Wire/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ (zu dpa: «Schwangere von Elefanten totgetrampelt») Foto: picture alliance/DPA