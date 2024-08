Ein Screenshot aus einem am 27. August 2024, zur Verfügung gestellten Video zeigt die Verhaftung eines 37-jährigen Mannes durch die Polizei in Bendigo im Rahmen der Operation «Vitreus». Die australische Polizei hat bei einem Großschlag gegen Drogenhandel und organisierte Kriminalität insgesamt 1600 Verdächtige festgenommen. Die sogenannte «Operation Vitreus» sei vom 19. bis 23. August mit dem Ziel durchgeführt worden, die Verfügbarkeit illegaler Drogen landesweit zu reduzieren, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der staatlichen und regionalen Behörden. (zu dpa: «Schlag gegen Drogenhandel in Australien: 1600 Festnahmen») Foto: VICTORIA POLICE/DPA