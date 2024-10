Geräucherter Schinken liegt für die Experten der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) am 08.02.2011 bei der Internationalen DLG-Prüfung Schinken & Wurst in Erfurt zum Probieren bereit. Zum Trocknen in einer französischen Kathedrale aufgehängte Schinken sind inzwischen zu einer Staatsaffäre geworden und haben die Regierung in Paris auf den Plan gerufen. Foto\ Martin Schutt/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ (zu dpa: «Schinken in französischer Kathedrale werden zur Staatsaffäre») Foto: picture alliance/DPA