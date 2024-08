Diese Bildaufnahme aus einem vom iranischen Staatsfernsehen via AP veröffentlichten Video zeigt die Folgen eines Busunfalls in der Nähe von Taft. Ein Bus mit schiitischen Pilgern aus Pakistan in den Irak verunglückte im Zentraliran und tötete mehrere Menschen, sagte ein Beamter am Mittwoch (21.08.2024). (zu dpa: «Rund 30 Pilger bei Busunfall im Iran getötet») Foto: Iranian state television/DPA