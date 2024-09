Die Opfer Gisele P. sitzt im Gerichtsgebäude während des Prozesses gegen ihren Ehemann, der angeklagt ist, sie fast zehn Jahre lang unter Drogen gesetzt und Fremde eingeladen zu haben, sie in ihrem Haus in Mazan, einer kleinen Stadt in Südfrankreich, zu vergewaltigen. In dem Fall sind 50 Mitangeklagte beteiligt. Bei den Angeklagten, von denen sich 18 in Untersuchungshaft befinden, handelt es sich um Männer, die zur Tatzeit zwischen 21 und 68 Jahre alt waren. (zu dpa: «Rentner lässt Frau jahrelang von Fremden vergewaltigen») Foto: Christophe Simon/DPA