Polizeibeamte gehen an einem ausgebrannten Polizeifahrzeug vorbei, als sie nach einem gewalttätigen Protest in den Straßen von Hartlepool eingesetzt werden. Nach dem tödlichen Messerangriff im britischen Southport kam es auch in der nordostenglischen Stadt Hartlepool zu Zusammenstößen. (zu dpa: «Randale in England: Kind als Brandstifter festgenommen») Foto: Owen Humphreys/DPA