Dieses von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Sputnik via AP herausgegeben Foto zeigt Russlands Präsident Wladimir Putin, während er an einer Zeremonie in der Region Twer teilnimmt, um die Eröffnung der nördlichen Umgehungsstraße von Twer auf der Autobahn M-11 und der Umgehungsstraße von Togliatti in der Region Samara mit Teilnehmern in Samara zu feiern. (zu dpa: «Putin eröffnet neue Autobahn von Moskau nach St. Petersburg») Foto: Vyacheslav Prokofyev/DPA