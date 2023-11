Prozess um Gruppenvergewaltigung im Stadtpark

ARCHIV – Blick auf die Festwiese im Stadtpark. Im Zusammenhang mit der gemeinschaftlichen Vergewaltigung einer 15-Jährigen müssen sich zehn Männer vor einer Jugendkammer am Landgericht Hamburg verantworten. Foto: Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa). Im Prozess um eine Gruppenvergewaltigung im Hamburger Stadtpark sollen nach anderthalbjähriger Verhandlungsdauer die Urteile verkündet werden. Vor der Jugendkammer am Landgericht sind zehn junge Männer angeklagt, im September 2020 eine damals 15-Jährige missbraucht zu haben. Anders als der bisherige Prozess ist die Urteilsverkündung am Dienstag (9.30 Uhr) zum Teil öffentlich.

Die 15-Jährige hatte nach Angaben der Staatsanwaltschaft am 19. September 2020 eine Party auf der Festwiese des Stadtparks besucht. In der Corona-Zeit hatte sich die Grünanlage zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt. Stark alkoholisiert sei die Jugendliche teilweise unter Anwendung von Gewalt in einem Gebüsch missbraucht worden.

Verteidigung fordert Freispruch

Die Staatsanwaltschaft hat für neun Angeklagte Strafen von einem Jahr und drei Monaten bis zu drei Jahren gefordert, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. In drei Fällen soll die Strafe zur Bewährung ausgesetzt, in zwei weiteren Fällen die Entscheidung über eine Aussetzung zur Bewährung zu einem späteren Zeitpunkt getroffen werden. Für einen Beschuldigten hat die Staatsanwaltschaft Freispruch beantragt. Die Verteidigung hat ebenfalls Freispruch gefordert – und zwar für alle zehn Angeklagten.

Wegen des Alters der 19- bis 23-jährigen Beschuldigten zur Tatzeit wird das Verfahren von einer Jugendkammer geführt. Die Öffentlichkeit war zu Prozessbeginn am 10. Mai 2022 ausgeschlossen worden. Am Dienstag sollen die Zuschauer nach Verkündung des Strafmaßes und einer Zusammenfassung der Urteilsgründe den Saal verlassen.

Nach früheren Angaben des Senats sind vier der Angeklagten Deutsche, weitere vier haben armenische, afghanische, kuwaitische und montenegrinische Staatsangehörigkeiten. Bei zwei Beschuldigten sollte die Nationalität vom Gericht geklärt werden.

Das Gericht hat an den bislang 67 Verhandlungstagen 96 Zeugen und mehrere Sachverständige gehört. Ein elfter Angeklagter war am 5. April dieses Jahres freigesprochen worden, das Verfahren gegen ihn war abgetrennt worden.