Ersthelfer und Polizei am Tatort, nachdem ein Radfahrer an der Ecke Boulevard Malesherbes und Rue Boissy d'Anglas in der Nähe der Madeleine-Kirche von einem Geländewagen überfahren worden war. Nach dem Tod eines Radfahrers, der von einem SUV-Fahrer absichtlich totgefahren worden sein soll, hat der französische Radfahrverband zu landesweiten Protesten am 19.10.2024 aufgerufen. (zu dpa: «Protest in Frankreich nach Tod von Radfahrer nach Streit») Foto: Veronique Lagarde/DPA