Ein Blitzer steht in einer Straße in Paris. Für Aufregung bei Autofahrern in Frankreich sorgt die Ankündigung, dass ein Teil der rund 4000 Radarfallen im Land künftig auch den Abstand, die Gurtpflicht und das Handyverbot am Steuer überwachen sollen. (zu dpa: «Protest gegen neue Super-Radarfallen in Frankreich») Foto: Francois Mori/DPA