Schüler werden in das Football-Stadion evakuiert, nachdem der Schulcampus der Apalachee High School abgeriegelt wurde. Bei einem Schusswaffenangriff an der Schule im US-Bundesstaat Georgia sollen Medienberichten zufolge mehrere Menschen verletzt worden sein - US-Medien zufolge gibt es auch mehrere Tote. Die Polizei hielt sich bei einer Pressekonferenz bedeckt und sprach lediglich von «mehreren Verletzten» bei dem Vorfall in der Stadt Winder. Ein Verdächtiger sei in Gewahrsam genommen worden. (zu dpa: «Polizeibehörde: Vier Tote nach Schüssen an Schule in Georgia») Foto: Erin Clark/DPA