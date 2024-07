Polizeiautos parken vor dem Grand Hyatt Erawan Hotel in Bangkok. Wie die Polizei mitteilte, wurden am Dienstag in dem Luxushotel in der Innenstadt von Bangkok mehrere Menschen tot aufgefunden. Wahrscheinlich habe eine 56-Jährige aus der Gruppe den anderen fünf ein sehr starkes Gift verabreicht und dieses anschließend selbst getrunken, sagte der zuständige Polizeichef. (zu dpa: «Polizei: Tod von sechs Menschen in Bangkok geklärt») Foto: Chatkla Samnaingjam/DPA