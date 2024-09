Der Mann geht mit seinen Hunden – einem Pitbull und einem Rottweiler – Gassi, als die beiden Tiere aufeinander losgehen. Als er die Tiere trennen will, sieht der Pitbull rot.

Ein Pitbull-Rüde fletscht in einem Tierheim die Zähne. (zu dpa: «Pitbull verletzt deutschen Halter auf Mallorca schwer») Foto: picture alliance/DPA

Palma (dpa). Ein Deutscher ist auf Mallorca Medienberichten zufolge von einem seiner beiden Hunde angefallen und schwer verletzt worden. Der Mann, der auf Mallorca einen Wohnsitz habe, sei am Donnerstag mit einem Pitbull und einem Rottweiler in Cala Millor im Osten der Insel Gassigehen gewesen, als die beiden Vierbeiner aufeinander losgegangen seien, berichtete das «Mallorca Magazin». Als der 47-Jährige die Tiere habe trennen wollen, sei der Pitbull plötzlich über ihn hergefallen.

Der Mann kam mit schweren Bissverletzungen und hohem Blutverlust in ein Krankenhaus, wie das zuständige Bürgermeisteramt bestätigte. Passanten konnten den Pitbull an einem Laternenpfahl anbinden, bis die Polizei eintraf. Die Frau des Opfers habe eingewilligt, dass das Tier eingeschläfert werde. In Deutschland wird der Pitbull von etlichen Bundesländern als gefährlich eingestuft.