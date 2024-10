Eine Luftaufnahme zeigt Rettungskräfte bei der Durchführung einer Such- und Rettungsaktion am Ort eines Erdrutsches in einem Wohngebiet in der philippinischen Provinz Batangas, südwestlich von Manila, die vom Tropensturm «Trami» getroffen wurde. (zu dpa: «Philippinen: Auf tödlichen Sturm «Trami» folgt «Kong-rey»»)

Foto: Rouelle Umali/DPA