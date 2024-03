Otter-Babys in Wildtierstation gut eingewöhnt

HANDOUT - Harvey und Hazel haben sich in der Wildtierstation in Klein Offenseth-Sparrieshoop gut eingelebt.

HANDOUT - Harvey und Hazel haben sich in der Wildtierstation in Klein Offenseth-Sparrieshoop gut eingelebt. Foto: Katharina Erdmann/Wildtier- und Artenschutzzentrum/dpa

Klein Offenseth-Sparrieshoop (dpa) – Zwei Fischotter-Babys, die kürzlich ohne ihre Mutter gefunden wurden, haben sich in einer Wildtierstation im Kreis Pinneberg in Schleswig-Holstein gut eingelebt. «Sie haben regen Appetit, wachsen und nehmen an Gewicht zu», sagte Katharina Erdmann vom Wildtier- und Artenschutzzentrum in Klein Offenseth-Sparrieshoop. Inzwischen sind Harvey und Hazel – wie sie genannt werden – rund 900 Gramm schwer. Das Männchen und das Weibchen, vermutlich Geschwister, sind den Angaben zufolge etwa sieben Wochen alt.

Ein Spaziergänger hatte die Welpen allein auf einem Weg in Niebüll im Kreis Nordfriesland gefunden. Dort hätten sie stundenlang laut gerufen. «Sie werden ein Jahr lang bei uns bleiben», berichtete Erdmann. In der durch Spenden finanzierten Station sollen sie artgerechtes Verhalten lernen, um wieder ausgewildert werden zu können.