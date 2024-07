Auf diesem von der Abteilung für Kommunikationsangelegenheiten der Regierung der Zone Gofa veröffentlichten Handout-Foto weint eine Frau, während sich Hunderte von Menschen an der Stelle einer Schlammlawine im Bezirk Kencho Shacha Gozdi in der Zone Gofa im Süden Äthiopiens versammeln. Nach Angaben der örtlichen Behörden kamen bei Schlammlawinen in einem abgelegenen Teil Äthiopiens, der von starken Regenfällen heimgesucht wurde, zahlreiche Menschen ums Leben. (zu dpa: «Opferzahl bei Erdrutschen in Äthiopien auf 229 gestiegen») Foto: Uncredited/DPA